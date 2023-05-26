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26 мая, 09:40

"Бессмысленная война": Клинический психолог призвал иначе относиться к тревоге

Психолог Караваев призвал не пытаться избавляться от тревоги, а принять её

Зачастую люди начинают вести бессмысленную войну с тревогой, однако на самом деле это только усиливает её. Клинический психолог Семён Караваев подчеркнул, что беспокойство — это часть жизни и избавляться от него не нужно.

Считается, что тревогу нужно снижать или даже контролировать, но порой лучшее, что можно сделать, — это побыть с ней, отметил специалист.

"На этот счёт есть красивая метафора про мяч на воде, где вы как будто бы пытаетесь затолкнуть его в воду, а он всё больше выпрыгивает назад. Но если оставить мяч в покое, то он просто спокойно будет плыть по течению. То же самое и с нашей тревогой, не толкайте и не избавляйтесь от неё, дайте ей просто побыть", — написал Семён Караваев в телеграм-канале.

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Ранее педиатр Ольга Кашляк перечислила продукты, которые помогут в борьбе со стрессом. Так, снизить уровень тревоги помогут жирная рыба и шоколад.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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