"Бессмысленная война": Клинический психолог призвал иначе относиться к тревоге

Зачастую люди начинают вести бессмысленную войну с тревогой, однако на самом деле это только усиливает её. Клинический психолог Семён Караваев подчеркнул, что беспокойство — это часть жизни и избавляться от него не нужно.

"На этот счёт есть красивая метафора про мяч на воде, где вы как будто бы пытаетесь затолкнуть его в воду, а он всё больше выпрыгивает назад. Но если оставить мяч в покое, то он просто спокойно будет плыть по течению. То же самое и с нашей тревогой, не толкайте и не избавляйтесь от неё, дайте ей просто побыть", — написал Семён Караваев в телеграм-канале.