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26 мая, 09:57

Диетолог назвал две категории людей, которым нельзя пить квас

Диетолог Гинзбург: Квас нельзя пить людям с диабетом и при заболеваниях ЖКТ

Квас нельзя употреблять диабетикам, а также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Как отметил врач, в составе магазинного кваса много сахара, что нежелательно для людей, страдающих диабетом. Впрочем, и натуральный, собственноручно сваренный напиток, по его словам, также не всегда полезен, злоупотреблять им не стоит.

"Любой квас, будь он домашний или магазинный, нельзя пить людям с заболеваниями желудка, потому что этот напиток раздражает его и может вызвать обострение, усиление боли", — сказал медик в эфире телеканала "Москва 24".

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Ранее фермер раскрыл, как по пузырькам выбрать лучший квас. Он также напомнил, что натуральный напиток хранится в холодильнике всего пару дней.

Обложка ©

Freepik / atlascompany

Наталья Исакова
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