Диетолог назвал две категории людей, которым нельзя пить квас

Квас нельзя употреблять диабетикам, а также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Как отметил врач, в составе магазинного кваса много сахара, что нежелательно для людей, страдающих диабетом. Впрочем, и натуральный, собственноручно сваренный напиток, по его словам, также не всегда полезен, злоупотреблять им не стоит.

"Любой квас, будь он домашний или магазинный, нельзя пить людям с заболеваниями желудка, потому что этот напиток раздражает его и может вызвать обострение, усиление боли", — сказал медик в эфире телеканала "Москва 24".