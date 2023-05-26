Регион

Уведомления отключены

26 мая, 10:01

"Морщины обходят стороной": Подсчитано, сколько Ревва потратил на пластику

Хирург Фетисова: Ревва потратил на пластику более миллиона рублей

<p>Александр Ревва. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/aleksandrrevva" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Ревва</a></p>

Александр Ревва. Обложка © VK / Александр Ревва

Пластический хирург и косметолог Дарья Фетисова рассказала об операциях, которым себя подверг певец и юморист Александр Ревва. По мнению специалиста, 48-летний шоумен, который выглядит максимум на тридцать лет, потратил на свою внешность более миллиона рублей.

По словам хирурга, Ревва весьма основательно поработал над своим лицом. В частности, артисту удалили комки Биша. В результате лицо становится более выразительным за счёт впалых щёк. Кроме того, шоумен заколол гиалуроновой кислотой подбородок и скулы. Также Фетисова обратила внимание на хорошее состояние кожи юмориста, что является редкостью для мужчин старше 45 лет. По её мнению, такого эффекта Ревве удалось добиться с помощью мезотерапии и биоревитализации.

"Он однозначно проделывает уходы биоревитализации, мезотерапии и даже какие-то авторские аппаратные методики, такие как ультразвуковой СМАС-лифтинг, фотоомоложение. На некоторых снимках Реввы видно, что морщины обходят его стороной, а это значит, что артист прибегает к уколам ботокса, ботулинотерапии", сказала врач порталу "Страсти".

Минимум три операции: Пластический хирург по бровям Киркорова прочитала секреты его омоложения

Минимум три операции: Пластический хирург по бровям Киркорова прочитала секреты его омоложения

Ранее хирург Анастасия Любченко "рассекретила" пластические операции певицы Ларисы Долиной. По словам специалиста, 67-летняя артистка много внимания уделяет работе именно над качеством кожи.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Александр Ревва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров