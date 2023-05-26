"Морщины обходят стороной": Подсчитано, сколько Ревва потратил на пластику

Пластический хирург и косметолог Дарья Фетисова рассказала об операциях, которым себя подверг певец и юморист Александр Ревва. По мнению специалиста, 48-летний шоумен, который выглядит максимум на тридцать лет, потратил на свою внешность более миллиона рублей.

По словам хирурга, Ревва весьма основательно поработал над своим лицом. В частности, артисту удалили комки Биша. В результате лицо становится более выразительным за счёт впалых щёк. Кроме того, шоумен заколол гиалуроновой кислотой подбородок и скулы. Также Фетисова обратила внимание на хорошее состояние кожи юмориста, что является редкостью для мужчин старше 45 лет. По её мнению, такого эффекта Ревве удалось добиться с помощью мезотерапии и биоревитализации.

"Он однозначно проделывает уходы биоревитализации, мезотерапии и даже какие-то авторские аппаратные методики, такие как ультразвуковой СМАС-лифтинг, фотоомоложение. На некоторых снимках Реввы видно, что морщины обходят его стороной, а это значит, что артист прибегает к уколам ботокса, ботулинотерапии", — сказала врач порталу "Страсти".