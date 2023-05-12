Минимум три операции: Пластический хирург по бровям Киркорова прочитала секреты его омоложения

Народный артист России Филипп Киркоров поражает фанатов цветущим видом. Певец выглядит гораздо моложе своих лет и с гордостью демонстрирует помолодевшее лицо и стройную фигуру. Пластический хирург Анастасия Любченко рассказала в интервью порталу "Страсти", как поп-король добился таких результатов.

По словам медика, прежде всего хирургические вмешательства выдают взлетевшие вверх брови 56-летнего артиста. Киркорову, по всей видимости, сделали эндоскопический лобно-височный лифтинг. Грубо говоря, натянули кожу, сделав предварительно надрезы вдоль линий роста волос. Благодаря операции, как пояснила Любченко, исчезают морщины на лбу и переносице, а также меняется положение бровей, а взгляд становится более открытым. Хирург также отметила, что певцу, вероятно, сделали ещё и нижнюю блефаропластику, чтобы убрать мешки под глазами.

"Возможно, были также чик-лифтинг или подтяжка средней зоны лица, которая позволяет переместить и фиксировать ткани средней зоны лица также в более вертикальном положении. Не исключена круговая подтяжка лица и шеи, так как певец на данный момент может похвастаться чётким овалом лица", — добавила специалист.