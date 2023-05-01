Парящий трон и 27 нарядов: Киркоров похвастался, что перещеголял саму Шер

Российский певец Филипп Киркоров 30 апреля грандиозно отпраздновал 56-летие в Кремлёвском дворце. По всей видимости, поп-король эстрады в этот раз решил побить рекорд по переодеванию и количеству костюмов за один концерт. К слову, за время трёхчасового шоу он сменил 27 костюмов, сообщает Super.ru.

До начала концерта Киркоров произнёс трогательную речь о матери и детях. Видео © Super.ru

"Если бы не санкции, возможно, нашу заявку и приняли бы в Книгу рекордов Гиннесса. Но я не стремился за рекордами. Я вырос на музыке и шоу Шер, Элвиса Пресли, Майкла Джексона. На песнях Валерия Леонтьева. Я всегда равнялся на этих людей и, возможно, хотел в чём-то их перещеголять. Например, Шер мы обогнали по количеству переодеваний за концерт — у неё было 16. Но и песен у неё за вечер не 35, как у меня, а 23", — сказал Киркоров.

Грандиозный концерт начался с эпатажного выхода Киркорова в огромной короне с перьями и в блестящем костюме. Прежде чем начать петь, именинник произнёс трогательную речь. Как оказалось, 30 апреля — это ещё и день, когда скончалась мама певца.

"Это случилось 29 лет назад. Но сегодня я знаю, что она мой ангел-хранитель. Её глазами этот концерт смотрят мои дети, которые сегодня в этом зале, — Алла-Виктория и Мартин Киркоровы. Моё продолжение, надежды и будущее", — сказал артист, после чего зал поддержал его громкими аплодисментами.

Несколько раз за шоу Киркоров спускался в зал, после чего возвращался на сцену с охапкой цветов. А в перерывах между номерами певец ещё и успевал представлять именитых гостей. Среди них оказались Лев Лещенко, Алла Духова, Ирина Винер, Олеся Судзиловская, Прохор Шаляпин, Наташа Королёва, Александр Буйнов и многие другие. Примечательно, что на зрительском ложе также присутствовал оперировавший недавно поп-короля пластический хирург Тимур Хайдаров. Также в тот вечер из зала за именинником наблюдал ещё один важный гость — Бедрос Киркоров. Певец со сцены одобрил новую возлюбленную 90-летнего отца, которая сопровождала того на шоу.

















Несмотря на то что танцы на кресте, вызвавшие в прошлом году критику и осуждение, убрали из программы, в новом шоу провокации всё же были. Киркоров менял наряды, потрясая перьями и стразами, танцевал, парил на троне над "падшими ангелами" в образе дьявола. Тем не менее сам певец ранее заявлял, что всё это лишь элементы представления, которые каждый зритель понимает по-своему.

В общей сложности на организацию торжества ушло минимум пять миллионов долларов. Также стоит рассказать и о подарках, которые преподнесли Киркорову его близкие. В частности, поп-короля одарили дорогими драгоценными украшениями. Чего только стоит одна брошь! В разговоре с журналистами певец признался, что такая есть лишь у трёх человек в мире: у Jay-Z, у Джастина Бибера и у него. А от "любимого сердцу человека" Филиппу достался массивный золотой браслет. В конце праздничной программы исполнитель поблагодарил всех присутствующих и отправился отдыхать.

Уникальная брошь, которая есть у Jay-Z, у Бибера и теперь у Киркорова. Фото © Super.ru