Объявивший о новом романе Киркоров назвал себя виртуозом в сексе

Поп-король заявил о своих чувствах, однако личность второй половинки раскрывать не стал, так как "счастье любит тишину". По его словам, любовь мотивирует его на новые свершения. Не исключено, что певец решился кардинально поменять имидж как раз таки из-за появившегося человека в его жизни. При этом без лишней скромности Киркоров подчеркнул, что он король не только на сцене, но и в постели.