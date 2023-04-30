Объявивший о новом романе Киркоров назвал себя виртуозом в сексе
Киркоров назвал себя виртуозом в сексе и заявил, что встретил новую любовь
Российский певец Филипп Киркоров встретил новую любовь. Сенсационное признание 56-летнего артиста прозвучало в эфире нового развлекательного "Шоу Павла Воли" на телеканале ТНТ.
Поп-король заявил о своих чувствах, однако личность второй половинки раскрывать не стал, так как "счастье любит тишину". По его словам, любовь мотивирует его на новые свершения. Не исключено, что певец решился кардинально поменять имидж как раз таки из-за появившегося человека в его жизни. При этом без лишней скромности Киркоров подчеркнул, что он король не только на сцене, но и в постели.
"Я виртуоз в этом деле. Я не только отличный вокалист, но и сексуальный партнёр номер один, чтобы вы знали", — похвастался артист.
Отметим, что в последнее время Киркоров является центром внимания общественности. Из-за большого количества пластики поклонники артиста перестали узнавать родные черты лица кумира, а некоторые и вовсе заподозрили существование двойника знаменитости. Киркоров, впрочем, уже ответил всем хейтерам на нападки после смены имиджа. В беседе с Лайфом он попросил всех угомониться.
Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) / fkirkorov