Невролог посоветовал женщинам мануальную терапию при проблемах с гормонами

Женщинам с гормональным дисбалансом может помочь мануальная терапия. Она снимает нервное перенапряжение, улучшает движение крови. Об этом в беседе с Лайфом рассказал мануальный терапевт, невролог Сергей Длин.

По его словам, нарушение гормонального состояния случается по разным причинам. Например, это из-за стресса, напряжения.

"Вот эти состояния мануальная терапия великолепно может помогать корректировать. Она снимает спазм, она снимает нервное перенапряжение, улучшаются микроциркуляция, питание и движение крови. При работе с шеей, с грудным отделом улучшается отток крови от головы и питание головного мозга, снимаются спазмы, которые возникают при сильном стрессе, особенно в области шейно-воротниковой зоны", — отметил мануальный терапевт.

По словам медика, мануальная терапия также может быть эффективна при климаксе, поскольку она способна улучшать состояние структуры связочного аппарата, движение суставов, укреплять хрящевую ткань сустава. Тем более что гормональные сбои могут влиять на опорно-двигательную систему.

Невролог считает, что мануальную терапию женщинам полезно использовать на регулярной основе. К ней можно относиться так же, как, например, к походам в салон красоты.