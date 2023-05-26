В Кремле отреагировали на условия Лондона по возврату российских активов
Песков: Посягнувшие на активы России страны обязаны разморозить их без условий
Великобритания и другие страны, которые посягнули на российские активы, должны их немедленно разморозить без каких-либо условий. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В противном случае они нарушают все нормы и правила как своего внутреннего законодательства, так и международного права", — добавил официальный представитель Кремля.
Напомним, сегодня в Британии назвали условие, при котором России вернут замороженные активы. Так, по логике Лондона, Москва должна выплатить Украине компенсации за причинённый ущерб, только после этого ей якобы отдадут её же деньги.
Shutterstock