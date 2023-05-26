В Кремле отреагировали на условия Лондона по возврату российских активов

Великобритания и другие страны, которые посягнули на российские активы, должны их немедленно разморозить без каких-либо условий. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В противном случае они нарушают все нормы и правила как своего внутреннего законодательства, так и международного права", — добавил официальный представитель Кремля.