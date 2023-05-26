В Крыму задержали полицейского, сливавшего данные спецслужбам Украины

В Крыму задержали следователя местного МВД, который сливал украинским спецслужбам информацию из закрытых баз. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, майору была доступна секретная информация, которой он и делился с украинской стороной. Правда, изначально его задержали за антироссийские посты в социальных сетях, но потом стало известно и о сливах.

Мужчина передавал Киеву данные российских силовиков, а также информацию о местоположении объектов и другое. Задержанному грозит уголовное наказание по статье о госизмене и дискредитации ВС РФ.