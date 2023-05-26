Даже контактов не оставили: Россияне бросили кошку в аэропорту и продолжили путешествие

В аэропорту Кольцово пассажиры оставили кошку породы сфинкс и улетели без неё. Животное оказалось им не нужно.





Работники авиакомпании отказали двум пассажирам рейса в Москву 26 мая в перевозке питомца на самолёте. Дело в том, что у них не было специальной переноски. Как отметила сотрудница одной из авиакомпаний в беседе с порталом "E1.ru", в результате пара решила продолжить путешествие и оставила питомца в обычном рюкзаке без контактных данных. Был лишь пакет с лотком.

В результате сфинкса приютила сотрудница одной из организаций в Кольцово, сообщили в пресс-службе. Аэропорт призвал пассажиров, которые собираются в путешествие с питомцами, перед полётом ознакомиться с правилами перевозки любимцев. Не нужно делать животных заложниками своей неосведомлённости.