Регион

Уведомления отключены

26 мая, 11:30

Даже контактов не оставили: Россияне бросили кошку в аэропорту и продолжили путешествие

Хозяева бросили в аэропорту Кольцово кошку породы сфинкс

В аэропорту Кольцово пассажиры оставили кошку породы сфинкс и улетели без неё. Животное оказалось им не нужно.

  • Кошка-сфинкс, которую оставили в аэропорту Кольцово. Фото © VK / Круглосуточные новости Екатеринбурга E1.ru
    Кошка-сфинкс, которую оставили в аэропорту Кольцово. Фото © VK / Круглосуточные новости Екатеринбурга E1.ru
  • Рюкзак, в котором оставили в аэропорту Кольцово кошку-сфинкса. Фото © VK / Круглосуточные новости Екатеринбурга E1.ru
    Рюкзак, в котором оставили в аэропорту Кольцово кошку-сфинкса. Фото © VK / Круглосуточные новости Екатеринбурга E1.ru

Кошка-сфинкс, которую оставили в аэропорту Кольцово. Фото © VK / Круглосуточные новости Екатеринбурга E1.ru

1 / 2

Работники авиакомпании отказали двум пассажирам рейса в Москву 26 мая в перевозке питомца на самолёте. Дело в том, что у них не было специальной переноски. Как отметила сотрудница одной из авиакомпаний в беседе с порталом "E1.ru", в результате пара решила продолжить путешествие и оставила питомца в обычном рюкзаке без контактных данных. Был лишь пакет с лотком.

В результате сфинкса приютила сотрудница одной из организаций в Кольцово, сообщили в пресс-службе. Аэропорт призвал пассажиров, которые собираются в путешествие с питомцами, перед полётом ознакомиться с правилами перевозки любимцев. Не нужно делать животных заложниками своей неосведомлённости.

20 кошек провели с умершей хозяйкой целый месяц в одной квартире в Кемерове

20 кошек провели с умершей хозяйкой целый месяц в одной квартире в Кемерове

Ранее кошку в переноске нашли в зоне вылета в Шереметьево. Аэропорт стал искать хозяина пушистой красавицы, а пока сотрудники кормят её, выгуливают. Она поселилась временно в просторной переноске.

Обложка ©

VK / Круглосуточные новости Екатеринбурга E1.ru

Светлана Оперук
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров