Военный эксперт Леонков: Зло на Украине нужно уничтожить до конца

Пример Украины показывает, что зло нужно уничтожать до конца, чтобы оно не проявлялось вновь. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Он считает, что по завершении Великой Отечественной войны была совершена ошибка, когда бандеровцев выпустили из мест заключения. Им поверили, что они якобы исправились. Леонков отметил, что раньше "бандеровщиной болела" только западная часть Украины. В начале СВО стало понятно, что эта "болезнь" распространилась на 80% населения страны.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что зло на Украине нужно уничтожать до конца. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

"И чтобы это не повторилось, нужно зло уничтожать до конца. При этом слово "милосердие" к этому злу не относится. К сожалению, этот вирус неизлечим, как история показала, вирус нацизма. Бандеровщина — это неизлечимый вирус. Их можно только уменьшить, обнулить, они всё равно сбегут куда-то. Но нужно сделать так, чтобы на наших землях он отсутствовал", — отметил военный эксперт.