Психолог рассказал, как побороть страх высоты

Для борьбы со страхом высоты важно понять причину его происхождения, следить за дыханием и не стараться избавиться от фобии быстро. Об этом в беседе с Лайфом рассказал психолог Евгений Идзиковский.

По его словам, одной из самых распространённых является именно фобия высоты. Этот страх есть у многих, но проявляется он в разной степени. Чтобы избавиться от него, нужно провести его анализ, считает эксперт. Важно понять, откуда страх появился, осознать свои ощущения.

"Не торопитесь вылечиться моментально! Делайте шаг за шагом, начните привыкать к высоте с самого небольшого уровня, на котором вам комфортно. Как почувствуете спокойствие и уверенность, можно взять уровень чуть побольше", — посоветовал психолог.

Во время пребывания на высоте нужно следить за дыханием, контролировать вдохи и выдохи. Дышать необходимо ровно и глубоко, поддерживать определённый ритм. Кроме того, в этот момент нужно представить безопасный и комфортный уровень.

"Если страх очень вас беспокоит и справиться с ним у вас не получается, необходимо обратиться к профессионалу: психологу, психотерапевту, специалисту по работе с фобиями", — добавил Идзиковский.