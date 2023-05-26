Психолог рассказал, как побороть страх высоты
Психолог Идзиковский рекомендовал при страхе высоты следить за дыханием
Для борьбы со страхом высоты важно понять причину его происхождения, следить за дыханием и не стараться избавиться от фобии быстро. Об этом в беседе с Лайфом рассказал психолог Евгений Идзиковский.
По его словам, одной из самых распространённых является именно фобия высоты. Этот страх есть у многих, но проявляется он в разной степени. Чтобы избавиться от него, нужно провести его анализ, считает эксперт. Важно понять, откуда страх появился, осознать свои ощущения.
"Не торопитесь вылечиться моментально! Делайте шаг за шагом, начните привыкать к высоте с самого небольшого уровня, на котором вам комфортно. Как почувствуете спокойствие и уверенность, можно взять уровень чуть побольше", — посоветовал психолог.
Во время пребывания на высоте нужно следить за дыханием, контролировать вдохи и выдохи. Дышать необходимо ровно и глубоко, поддерживать определённый ритм. Кроме того, в этот момент нужно представить безопасный и комфортный уровень.
"Если страх очень вас беспокоит и справиться с ним у вас не получается, необходимо обратиться к профессионалу: психологу, психотерапевту, специалисту по работе с фобиями", — добавил Идзиковский.
Ранее Лайф писал о том, что колесо обозрения "Солнце Москвы" на территории ВДНХ остановилось с людьми в кабинках. Высота колеса — 140 метров, что сопоставимо примерно с 45-этажным домом.
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