В Петербурге памятник "Медный всадник" помыли перед Днём города
"Медный всадник". Обложка © "Петербургский дневник"
В Санкт-Петербурге на Сенатской площади состоялась профилактическая реставрация памятника Петру I "Медный всадник". Работы проводились в преддверии празднования 320-летия со дня основания Северной столицы, сообщает газета "Петербургский дневник".
В одном из этапов работ приняли участие вице-губернатор города Борис Пиотровский и глава Комитета по культуре Санкт-Петербурга Фёдор Болтин. Они поучаствовали в промывке памятника.
В рамках Дня города в Петербурге пройдёт более 200 праздничных мероприятий. По традиции утром и вечером в городе зажгут факелы на Ростральных колоннах. Вечером 27 мая состоится ежегодный гала-концерт "Классика на Дворцовой".
Ранее Лайф писал, что народная артистка СССР Эдита Пьеха и блокадная учительница Надежда Строгонова стали почётными гражданами Санкт-Петербурга. Такое решение принял закс города на закрытом заседании 24 мая.