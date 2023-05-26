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26 мая, 12:31

В Петербурге памятник "Медный всадник" помыли перед Днём города

<p>"Медный всадник". Обложка © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-05-26/na-senatskoy-ploschadi-proshla-profilakticheskaya-restavratsiya-mednogo-vsadnika-foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник"</a></p>

"Медный всадник". Обложка © "Петербургский дневник"

В Санкт-Петербурге на Сенатской площади состоялась профилактическая реставрация памятника Петру I "Медный всадник". Работы проводились в преддверии празднования 320-летия со дня основания Северной столицы, сообщает газета "Петербургский дневник".

В одном из этапов работ приняли участие вице-губернатор города Борис Пиотровский и глава Комитета по культуре Санкт-Петербурга Фёдор Болтин. Они поучаствовали в промывке памятника.

Метро Санкт-Петербурга будет работать в ночь с 27 на 28 мая

Метро Санкт-Петербурга будет работать в ночь с 27 на 28 мая

В рамках Дня города в Петербурге пройдёт более 200 праздничных мероприятий. По традиции утром и вечером в городе зажгут факелы на Ростральных колоннах. Вечером 27 мая состоится ежегодный гала-концерт "Классика на Дворцовой".

Ранее Лайф писал, что народная артистка СССР Эдита Пьеха и блокадная учительница Надежда Строгонова стали почётными гражданами Санкт-Петербурга. Такое решение принял закс города на закрытом заседании 24 мая.

Иван Косицын
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