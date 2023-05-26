В Петербурге памятник "Медный всадник" помыли перед Днём города

В Санкт-Петербурге на Сенатской площади состоялась профилактическая реставрация памятника Петру I "Медный всадник". Работы проводились в преддверии празднования 320-летия со дня основания Северной столицы, сообщает газета "Петербургский дневник".

В одном из этапов работ приняли участие вице-губернатор города Борис Пиотровский и глава Комитета по культуре Санкт-Петербурга Фёдор Болтин. Они поучаствовали в промывке памятника.

В рамках Дня города в Петербурге пройдёт более 200 праздничных мероприятий. По традиции утром и вечером в городе зажгут факелы на Ростральных колоннах. Вечером 27 мая состоится ежегодный гала-концерт "Классика на Дворцовой".