Психолог объяснила, с чем связано стремление переделать партнёра и почему это иллюзия

По прошествии влюблённости многие начинают видеть партнёра таким, какой он есть на самом деле. И в этот момент может возникнуть желание переделать близкого человека. Такое стремление связано с наличием идеализированного образа, которому он должен соответствовать. Об этом в беседе с РИА "ФедералПресс" заявила психолог Елена Перминова.

По словам эксперта, желание подстроить любимого под себя возникает из-за банальных причин: "мало комплиментов, много тратишь, не прибираешься, не слышишь, не понимаешь, мало времени проводим вместе, не заботишься".

"Но переделать партнёра под себя только кажется удобным способом. На деле это иллюзия, потому что в союз вступают с уже взрослым человеком. А взрослый может измениться лишь по собственному желанию", — подчеркнула Перминова.