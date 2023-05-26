Президент Болгарии назвал русских и украинцев одинаково близкими его стране

Русские и украинцы одинаково близки болгарам. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев во время официального визита хорватского лидера Зорана Милановича.

"У Болгарии категорически однозначная позиция. Поэтому мы настаиваем на скорейшем дипломатическом и мирном решении конфликта, поскольку русские и украинцы нам одинаково близки. У нас одинаково тесные исторические связи", — отметил он.

Болгарский лидер вспомнил, что в XIX веке Россия потеряла около 150 тысяч солдат ради освобождения Балкан от османского владычества. Позицию Радева относительно русских и украинцев поддержал и хорватский президент. Он указал, что единство ЕС по всем вопросам не всегда имеет ценность.