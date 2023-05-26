Алёна Свиридова объяснила, почему решила остаться в России

Певица Алёна Свиридова заявила, что любит Россию и хочет жить в своей стране. Решение не переезжать к проживающему в Канаде сыну она объяснила в передаче "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия-1".

"Я люблю свою страну, свою землю. Я люблю путешествовать, но я буду жить здесь. Здесь мой дом, люди, которым я пою, мой язык. Важно, где находятся люди, которых ты любишь", — отметила Свиридова.

Певица рассказала о старшем сыне Василии, который уже 20 лет проживает за рубежом. По словам Алёны Свиридовой, она хотела дать наследнику возможность попутешествовать, увидеть мир, но тот уехал учиться в Канаду и остался там.

"Он вряд ли уже вернётся, у него там дом. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы он был рядом со мной", — сказала певица.