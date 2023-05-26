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Регион
Опубликовано 26 мая 2023, 14:08
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Опубликовано эксклюзивное видео уничтожения здания с бойцами ВСУ под Черниговом

Российские войска в ходе специальной военной операции уничтожили здание с бойцами Вооружённых сил Украины в Черниговской области. Эксклюзивные кадры опубликовал SHOT.

Уничтожение здания с бойцами ВСУ в Черниговской области. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, наши военные с помощью воздушной разведки вычислили позицию украинских бойцов в селе Диброва. Цель была уничтожена точным ударом.

Удар по складам боеприпасов ВСУ нанесён высокоточным оружием
Удар по складам боеприпасов ВСУ нанесён высокоточным оружием

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ потеряли до 190 военнослужащих на Донецком направлении. Также были уничтожены две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица Д-30.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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