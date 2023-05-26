Опубликовано эксклюзивное видео уничтожения здания с бойцами ВСУ под Черниговом
Российские войска в ходе специальной военной операции уничтожили здание с бойцами Вооружённых сил Украины в Черниговской области. Эксклюзивные кадры опубликовал SHOT.
Уничтожение здания с бойцами ВСУ в Черниговской области. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, наши военные с помощью воздушной разведки вычислили позицию украинских бойцов в селе Диброва. Цель была уничтожена точным ударом.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ потеряли до 190 военнослужащих на Донецком направлении. Также были уничтожены две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица Д-30.
Кадр из видео Telegram / SHOT