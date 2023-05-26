Опубликовано эксклюзивное видео уничтожения здания с бойцами ВСУ под Черниговом

Российские войска в ходе специальной военной операции уничтожили здание с бойцами Вооружённых сил Украины в Черниговской области. Эксклюзивные кадры опубликовал SHOT.

Уничтожение здания с бойцами ВСУ в Черниговской области. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, наши военные с помощью воздушной разведки вычислили позицию украинских бойцов в селе Диброва. Цель была уничтожена точным ударом.