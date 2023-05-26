В России необходимо внести понятие "водитель такси" в реестр профессий, установить квалификационные требования, а также решить вопрос о защите трудовых и социальных прав таких работников. Письмо с этим предложением первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев направил на имя министра труда РФ Антона Котякова. Обращение есть в распоряжении Лайфа.

По словам Гусева, сегодня в таксопарках РФ работают порядка 370 тысяч водителей и ещё полтора миллиона оказывают услуги через агрегаторы как самозанятые. Вторая категория не имеет соцгарантий, ей не оплачиваются отпуска и больничные. Жалобы от работников такси, простых водителей об отсутствии защиты их трудовых прав и социальных гарантий услышал депутат на десятой конференции "Современное такси", которая проходит с 25 по 26 мая в Екатеринбурге.

Депутат подчеркнул, что в законе "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси..." статус водителя и квалификационные требования не урегулированы и не обеспечивают необходимого спектра соцгарантий. В ТК РФ также есть много профессий, должностей, которые связаны с управлением транспортом или управлением их движением, но "водителя такси" нет.

"Если профессия водителя такси появится на государственном уровне, вырастет и престиж профессии... Эта профессия предполагает особые навыки и тяжёлый ответственный труд. В таксисты должны идти самые подготовленные и лучшие профессионалы. Это возможно после того, как престиж профессии поднимется. Тогда вырастут и зарплаты, и качество сервиса", — подчеркнул Гусев.