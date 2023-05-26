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26 мая, 14:35

Полине Гагариной отвели особую роль на суперфинале Кубка России

Гагарина споёт гимн России перед матчем ЦСКА — "Краснодар" в суперфинале Кубка

Певица Полина Гагарина исполнит российский гимн перед матчем ЦСКА — "Краснодар" в суперфинале Фонбет Кубка России. Как сообщает пресс-служба РФС, мероприятие состоится 11 июня на стадионе "Лужники".

"Болельщиков ждёт большая развлекательная программа, а перед началом игры традиционно прозвучит гимн России. В этом году его исполнит Полина Гагарина", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что "Краснодар" во второй раз в истории вышел в суперфинал Кубка России. В сезоне-2013/14 "горожане" уступили в решающем матче турнира "Ростову". Столичный ЦСКА же является семикратным победителем Кубка России.

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VK / Полина Гагарина

Наталья Исакова
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