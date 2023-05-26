Полине Гагариной отвели особую роль на суперфинале Кубка России

Певица Полина Гагарина исполнит российский гимн перед матчем ЦСКА — "Краснодар" в суперфинале Фонбет Кубка России. Как сообщает пресс-служба РФС, мероприятие состоится 11 июня на стадионе "Лужники".

"Болельщиков ждёт большая развлекательная программа, а перед началом игры традиционно прозвучит гимн России. В этом году его исполнит Полина Гагарина", — говорится в сообщении.