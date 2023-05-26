"Я с ребёнком, тварь!": Пенсионер с коляской напал на водителя криво припаркованной машины
В Кирове пенсионер напал на водителя припаркованного поперёк двора автомобиля
В Кирове пенсионер, который гулял с маленькой внучкой, пнул машину и попытался ударить её хозяйку за то, что та остановилась посреди двора, заблокировав дорогу для пешеходов. Инцидент сняла камера видеонаблюдения.
В Кирове пенсионер с внучкой пнул машину и обматерил её хозяйку на весь двор. Видео © LIFE
На кадрах с места инцидента видно, что мужчина набросился с кулаками на сидящую в машине женщину, покрывая её матом на всю улицу. При этом его совсем не смутило присутствие маленькой внучки. В ходе словесной перепалки мужчина также пнул автомобиль и поспешил уйти.
"Я с ребёнком, тварь! Сдай назад, курва! Стекло разобью!" — кричал пенсионер.
К слову, автоледи тоже оказалась не из робкого десятка. После яростного спича разъярённого пешехода она вышла из машины, обозвала обидчика нецензурными словами и пожелала ему скорой смерти.
Ранее Лайф писал, что неадекват из Химок приставил пистолет к виску школьника, который сел на "его скамейку". Испугавшись, ребёнок побежал домой, а за ним бросился и мужчина. Мальчик рассказал обо всём родителям, а те сообщили в полицию.
Кадр из видео LIFE