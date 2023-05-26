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26 мая, 15:14

"Я с ребёнком, тварь!": Пенсионер с коляской напал на водителя криво припаркованной машины

В Кирове пенсионер напал на водителя припаркованного поперёк двора автомобиля

В Кирове пенсионер, который гулял с маленькой внучкой, пнул машину и попытался ударить её хозяйку за то, что та остановилась посреди двора, заблокировав дорогу для пешеходов. Инцидент сняла камера видеонаблюдения.

В Кирове пенсионер с внучкой пнул машину и обматерил её хозяйку на весь двор. Видео © LIFE

На кадрах с места инцидента видно, что мужчина набросился с кулаками на сидящую в машине женщину, покрывая её матом на всю улицу. При этом его совсем не смутило присутствие маленькой внучки. В ходе словесной перепалки мужчина также пнул автомобиль и поспешил уйти.

"Я с ребёнком, тварь! Сдай назад, курва! Стекло разобью!" — кричал пенсионер.

К слову, автоледи тоже оказалась не из робкого десятка. После яростного спича разъярённого пешехода она вышла из машины, обозвала обидчика нецензурными словами и пожелала ему скорой смерти.

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Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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