"Дышишь — значит живёшь": Психолог предложила два способа преодолеть паническую атаку

Чтобы преодолеть паническую атаку, нужно медленно и глубоко дышать. Такой совет дала кандидат психологических наук психолог Анастасия Лысакова.

"Как правило, человек может быстро сообразить, что происходит, и помочь себе. Как только начинается паническая атака, надо отойти в безопасное место и продышаться. Дыхательные практики помогают. Если ты дышишь — значит, ты живёшь. Это ассоциативный ряд, который возвращает тебя в состояние равновесия", — отметила она в беседе с радио Sputnik.

Спасёт и внешний стимул. Так, можно надавить на подушечку безымянного пальца ногтём — это отвлечёт мозг от панической атаки. В итоге человек сначала почувствует свой палец, а потом и всего себя. Боль напомнит, что он жив, и все процессы в теле продолжатся, поясняет Лысакова.