Кольцо на ноге у Рианны оказалось ценой квартиры в центре Москвы

Стоимость кольца на пальце ноги певицы Рианны оценили в миллион долларов (более 80 миллионов рублей). Роскошное украшение оценил Максвелл Стоун, эксперт по ювелирным изделиям бренда Steven Stone Jewelers.

Кольцо на пальце ноги Рианны. Фото © Page Six

Кольцо заметили на видео, которое Рианна выложила в TikTok. Там она показала открытые босоножки Amina Muaddi стоимостью 1380 долларов (около 110 тысяч рублей), сообщает издание Page Six.

На пальце левой ноги артистки было бриллиантовое кольцо марки XIV Karats. По словам Стоуна, данное изделие украшено девятикаратным бриллиантом огранки "груша", которая считается символом силы и независимости.