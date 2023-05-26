Кольцо на ноге у Рианны оказалось ценой квартиры в центре Москвы
Ювелир оценил стоимость кольца на пальце ноги Рианны в миллион долларов
Стоимость кольца на пальце ноги певицы Рианны оценили в миллион долларов (более 80 миллионов рублей). Роскошное украшение оценил Максвелл Стоун, эксперт по ювелирным изделиям бренда Steven Stone Jewelers.
Кольцо на пальце ноги Рианны. Фото © Page Six
Кольцо заметили на видео, которое Рианна выложила в TikTok. Там она показала открытые босоножки Amina Muaddi стоимостью 1380 долларов (около 110 тысяч рублей), сообщает издание Page Six.
На пальце левой ноги артистки было бриллиантовое кольцо марки XIV Karats. По словам Стоуна, данное изделие украшено девятикаратным бриллиантом огранки "груша", которая считается символом силы и независимости.
Ранее Лайф рассказывал о том, что часовой бренд вручил капитану футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду часы стоимостью 105 тысяч евро.
Getty Images / Jamie McCarthy