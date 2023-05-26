Психиатр рассказал, чем грозит подростку выкуривание даже одной сигареты

Даже одна выкуренная подростком сигарета может привести к серьёзным последствиям, предупредил психиатр Владимир Скавыш. По его словам, вред для физического здоровья от курения накапливается постепенно, а вот психологическая зависимость может возникнуть уже после первой затяжки.

"Вред физическому здоровью от курения развивается постепенно, но психологический вред — с первого раза, с первой пробы. Особенно если сверстники одобряют данный стиль поведения подростка", — отметил медик в беседе с "Газетой.ru".

Скавыш также подчеркнул, что у подростков привыкание к вейпингу формируется быстрее, чем у взрослых. А использование электронных сигарет может вызвать зависимость, как с табаком.

Психиатр посоветовал родителям следить за окружением ребёнка, поскольку неблагоприятное общение может спровоцировать появление вредных зависимостей.