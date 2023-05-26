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26 мая, 16:20

Психиатр рассказал, чем грозит подростку выкуривание даже одной сигареты

Психиатр Скавыш: У подростков привыкание к сигаретам формируется с первой пробы

Даже одна выкуренная подростком сигарета может привести к серьёзным последствиям, предупредил психиатр Владимир Скавыш. По его словам, вред для физического здоровья от курения накапливается постепенно, а вот психологическая зависимость может возникнуть уже после первой затяжки.

"Вред физическому здоровью от курения развивается постепенно, но психологический вред — с первого раза, с первой пробы. Особенно если сверстники одобряют данный стиль поведения подростка", — отметил медик в беседе с "Газетой.ru".

Скавыш также подчеркнул, что у подростков привыкание к вейпингу формируется быстрее, чем у взрослых. А использование электронных сигарет может вызвать зависимость, как с табаком.

Психиатр посоветовал родителям следить за окружением ребёнка, поскольку неблагоприятное общение может спровоцировать появление вредных зависимостей.

Врач объяснил, почему бросать курить при помощи электронных сигарет — плохая идея

Врач объяснил, почему бросать курить при помощи электронных сигарет — плохая идея

Ранее врач-пульмонолог дала советы, как отучить подростка от курения вейпов.

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Freepik

Наталья Исакова
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