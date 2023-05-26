"Ужасно для Украины": В США рассказали, в какую ловушку попал Киев

Экономист Джеффри Сакс заявил о том, что Киев оказался втянут в американскую ловушку по афганскому сценарию из-за крупного бизнеса по продаже оружия. В конфликте виноваты и США, которые продолжали продвигать НАТО в сторону Украины.

Эксперт напомнил, что президент РФ Владимир Путин не один раз говорил о соглашении, которое основано на нерасширении альянса на восток. А политики и дипломаты США знали о рисках, которыми сопровождаются амбиции НАТО.

"И всё же мы не прислушались к нему и вложили в этот кризис 113 миллиардов долларов. Это ужасно для Украины. Мы заманили ещё одну страну в ловушку наших лоббистских кампаний", — сказал экономист в интервью изданию Democracy Now!.

По его словам, Запад продолжает подогревать украинский конфликт, снабжая Киев оружием. Он считает, что эти действия способны привести к наращиванию напряжения, а этого опасаются крупные государства и регионы мира — Глобальный Юг, Бразилия, Китай, страны Ближнего Востока. Эксперт считает, что могут возникнуть значительные последствия из-за давления крупных компаний, выступавших за продажу оружия.