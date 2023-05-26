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26 мая, 17:13

"Ужасно для Украины": В США рассказали, в какую ловушку попал Киев

Экономист Сакс: Киев оказался втянут США в ловушку по афганскому сценарию

Экономист Джеффри Сакс заявил о том, что Киев оказался втянут в американскую ловушку по афганскому сценарию из-за крупного бизнеса по продаже оружия. В конфликте виноваты и США, которые продолжали продвигать НАТО в сторону Украины.

Эксперт напомнил, что президент РФ Владимир Путин не один раз говорил о соглашении, которое основано на нерасширении альянса на восток. А политики и дипломаты США знали о рисках, которыми сопровождаются амбиции НАТО.

"И всё же мы не прислушались к нему и вложили в этот кризис 113 миллиардов долларов. Это ужасно для Украины. Мы заманили ещё одну страну в ловушку наших лоббистских кампаний", — сказал экономист в интервью изданию Democracy Now!.

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По его словам, Запад продолжает подогревать украинский конфликт, снабжая Киев оружием. Он считает, что эти действия способны привести к наращиванию напряжения, а этого опасаются крупные государства и регионы мира — Глобальный Юг, Бразилия, Китай, страны Ближнего Востока. Эксперт считает, что могут возникнуть значительные последствия из-за давления крупных компаний, выступавших за продажу оружия.

Ранее Сакс заявил о том, что администрация президента США Джо Байдена устроила две провокации для развязывания конфликта на Украине, но свою причастность к этому раскрывать не хочет.

Обложка ©

Getty Images / Vincenzo Circosta

Илья Суриков
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