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26 мая, 16:49

В Мелитополе пропали интернет и TВ-сигнал

В городе Мелитополе Запорожской области пропали интернет и ТВ-сигнал, сообщает РИА "Новости". Причины произошедшего пока не известны.

По данным агентства, подключиться к сети невозможно ни по стационарной, ни по мобильной связи. Доступ к интернету и ТВ-сигналу отсутствует.

Причастных к взрыву в Мелитополе злоумышленников задержали

Причастных к взрыву в Мелитополе злоумышленников задержали

Ранее стало известно, что в Запорожской области ликвидировали украинских диверсантов. Как рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, ВСУ сейчас пытаются прощупать линию обороны российских сил.

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Наталья Исакова
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