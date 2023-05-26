В Мелитополе пропали интернет и TВ-сигнал
В городе Мелитополе Запорожской области пропали интернет и ТВ-сигнал, сообщает РИА "Новости". Причины произошедшего пока не известны.
По данным агентства, подключиться к сети невозможно ни по стационарной, ни по мобильной связи. Доступ к интернету и ТВ-сигналу отсутствует.
Ранее стало известно, что в Запорожской области ликвидировали украинских диверсантов. Как рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, ВСУ сейчас пытаются прощупать линию обороны российских сил.
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