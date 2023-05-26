В Мелитополе пропали интернет и TВ-сигнал

В городе Мелитополе Запорожской области пропали интернет и ТВ-сигнал, сообщает РИА "Новости". Причины произошедшего пока не известны.

По данным агентства, подключиться к сети невозможно ни по стационарной, ни по мобильной связи. Доступ к интернету и ТВ-сигналу отсутствует.