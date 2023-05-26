В ДНР началось предварительное голосование "Единой России"
В Донецкой Народной Республике началось предварительное голосование "Единой России". Об этом заявила председатель участковой счётной комиссии Дарья Ющенко.
"У нас сегодня начинается очная часть предварительных выборов по определениям кандидатур членов партии "Единая Россия" для городского совета и Народного совета ДНР. Люди выбирают членов "Единой России" из 270 тех, которые потом будут баллотироваться в Народный совет Донецкой Народной Республики", — приводит её слова РИА "Новости".
Ющенко подчеркнула, что явка высокая. Это показывает, что люди искренне переживают за будущее ДНР и за то, кто будет представлять их интересы, отметила она.
Напомним, что электронное предварительное голосование "Единой России" проходит с 22 мая 2023 года в тех регионах, где этой осенью состоятся выборы. В единый день голосования, 10 сентября, пройдут выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В 25 регионах будут избираться губернаторы, среди них Херсонская и Запорожская, Самарская, Орловская и Нижегородская области, Красноярский, Алтайский и Приморский края, а также республики Хакасия и Саха. Жители регионов также будут выбирать депутатов регионального и местного уровней — в 20 заксобраний, 16 городских дум, а также органы местного самоуправления.
ТАСС / Сергей Фадеичев