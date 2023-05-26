В ДНР началось предварительное голосование "Единой России"

В Донецкой Народной Республике началось предварительное голосование "Единой России". Об этом заявила председатель участковой счётной комиссии Дарья Ющенко.

"У нас сегодня начинается очная часть предварительных выборов по определениям кандидатур членов партии "Единая Россия" для городского совета и Народного совета ДНР. Люди выбирают членов "Единой России" из 270 тех, которые потом будут баллотироваться в Народный совет Донецкой Народной Республики", — приводит её слова РИА "Новости".

Ющенко подчеркнула, что явка высокая. Это показывает, что люди искренне переживают за будущее ДНР и за то, кто будет представлять их интересы, отметила она.