В Крыму произошла авария на сетях крупнейшего телеком-оператора
На коммуникациях одного из крупнейших телеком-операторов Крыма произошла авария. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"Авария в сетях одного из основных интернет-провайдеров в Крыму", — написал он в телеграм-канале.
В Мининформе Крыма уточнили, что связь планируется восстановить в течение часа. Над этим работают специалисты. По данным РИА "Новости", речь об операторе "Миранда-Медиа".
Ранее Лайф сообщал о том, что в Крыму за ночь были сбиты силами ПВО или посажены средствами РЭБ шесть беспилотников.
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