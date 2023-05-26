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26 мая, 16:57

В Крыму произошла авария на сетях крупнейшего телеком-оператора

На коммуникациях одного из крупнейших телеком-операторов Крыма произошла авария. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"Авария в сетях одного из основных интернет-провайдеров в Крыму", — написал он в телеграм-канале.

В Мелитополе пропали интернет и TВ-сигнал

В Мелитополе пропали интернет и TВ-сигнал

В Мининформе Крыма уточнили, что связь планируется восстановить в течение часа. Над этим работают специалисты. По данным РИА "Новости", речь об операторе "Миранда-Медиа".

Ранее Лайф сообщал о том, что в Крыму за ночь были сбиты силами ПВО или посажены средствами РЭБ шесть беспилотников.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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