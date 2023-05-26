В Крыму произошла авария на сетях крупнейшего телеком-оператора

На коммуникациях одного из крупнейших телеком-операторов Крыма произошла авария. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"Авария в сетях одного из основных интернет-провайдеров в Крыму", — написал он в телеграм-канале.

В Мининформе Крыма уточнили, что связь планируется восстановить в течение часа. Над этим работают специалисты. По данным РИА "Новости", речь об операторе "Миранда-Медиа".