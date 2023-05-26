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26 мая, 17:18

Центробанк ответил на сообщения о планах изменить правила ипотеки

ЦБ опроверг сообщения о повышении требований к первому взносу по ипотеке

Банк России не вводит какие-либо требования о размере первоначального взноса по ипотеке. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Банк России не устанавливает требования к первоначальному взносу по ипотеке, это делают сами банки", — говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов утверждали, что в России пропадёт ипотека с минимальным первоначальным взносом в 15%. Уже с июня он якобы увеличится до 20%, а со следующего года — и вовсе до 30%.

Какие изменения ждут ипотеку после 1 июня 2023 года

Какие изменения ждут ипотеку после 1 июня 2023 года

Ранее Лайф сообщал, что ЦБ ужесточил требования к кредитованию россиян с высокой долговой нагрузкой. Как пояснили в регуляторе, ведомство нацелено сбалансировать структуру кредитования и снизить закредитованность граждан, этим и вызваны новые правила, которым будут обязаны следовать банки и МФО.

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LIFE / Александр Шалгин

Наталья Исакова
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