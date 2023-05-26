Центробанк ответил на сообщения о планах изменить правила ипотеки

Банк России не вводит какие-либо требования о размере первоначального взноса по ипотеке. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Банк России не устанавливает требования к первоначальному взносу по ипотеке, это делают сами банки", — говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов утверждали, что в России пропадёт ипотека с минимальным первоначальным взносом в 15%. Уже с июня он якобы увеличится до 20%, а со следующего года — и вовсе до 30%.