Центробанк ответил на сообщения о планах изменить правила ипотеки
ЦБ опроверг сообщения о повышении требований к первому взносу по ипотеке
Банк России не вводит какие-либо требования о размере первоначального взноса по ипотеке. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Банк России не устанавливает требования к первоначальному взносу по ипотеке, это делают сами банки", — говорится в сообщении.
Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов утверждали, что в России пропадёт ипотека с минимальным первоначальным взносом в 15%. Уже с июня он якобы увеличится до 20%, а со следующего года — и вовсе до 30%.
Ранее Лайф сообщал, что ЦБ ужесточил требования к кредитованию россиян с высокой долговой нагрузкой. Как пояснили в регуляторе, ведомство нацелено сбалансировать структуру кредитования и снизить закредитованность граждан, этим и вызваны новые правила, которым будут обязаны следовать банки и МФО.
LIFE / Александр Шалгин