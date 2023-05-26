Уралец избил до разрыва селезёнки дразнившего его из-за фамилии школьника

Обидевшийся на школьника житель Екатеринбурга избил 12-летнего мальчика до разрыва селезёнки. Как сообщает сайт kp.ru , причиной гнева стало то, что ребёнок дразнил мужчину из-за фамилии.

По данным издания, в полицию обратился отец пострадавшего мальчика. Все участники конфликта уже установлены. Мужчину 1976 года рождения по фамилии Кокушкин, причастного к избиению ребёнка, в ближайшее время пригласят на допрос. Известно, что недавно он изменил имя в соцсетях.