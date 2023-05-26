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26 мая, 18:22

Уралец избил до разрыва селезёнки дразнившего его из-за фамилии школьника

Житель Екатеринбурга избил 12-летнего ребёнка из-за издевательств над фамилией

<p>Избивший ребёнка екатеринбуржец. Обложка © <a href="https://www.ural.kp.ru/online/news/5287380/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Избивший ребёнка екатеринбуржец. Обложка © kp.ru

Обидевшийся на школьника житель Екатеринбурга избил 12-летнего мальчика до разрыва селезёнки. Как сообщает сайт kp.ru, причиной гнева стало то, что ребёнок дразнил мужчину из-за фамилии.

По данным издания, в полицию обратился отец пострадавшего мальчика. Все участники конфликта уже установлены. Мужчину 1976 года рождения по фамилии Кокушкин, причастного к избиению ребёнка, в ближайшее время пригласят на допрос. Известно, что недавно он изменил имя в соцсетях.

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Наталья Исакова
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