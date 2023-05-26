Уралец избил до разрыва селезёнки дразнившего его из-за фамилии школьника
Житель Екатеринбурга избил 12-летнего ребёнка из-за издевательств над фамилией
Избивший ребёнка екатеринбуржец. Обложка © kp.ru
Обидевшийся на школьника житель Екатеринбурга избил 12-летнего мальчика до разрыва селезёнки. Как сообщает сайт kp.ru, причиной гнева стало то, что ребёнок дразнил мужчину из-за фамилии.
По данным издания, в полицию обратился отец пострадавшего мальчика. Все участники конфликта уже установлены. Мужчину 1976 года рождения по фамилии Кокушкин, причастного к избиению ребёнка, в ближайшее время пригласят на допрос. Известно, что недавно он изменил имя в соцсетях.
Ранее в Екатеринбурге сняли на видео, как мужчина выгуливает ребёнка на поводке. Инцидентом уже заинтересовались органы правопорядка, начата проверка.