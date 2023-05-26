В Москве задержан мужчина, выбросивший кучу костей и мяса животных в мусорку

Мужчина решил не утилизировать кости туш разделанных животных и выкинул отходы в мусорный контейнер у жилого дома на улице Чоботовской. По жалобам жителей Солнцевская межрайонная прокуратура выяснила все обстоятельства нарушения санитарного законодательства.

Мужчина вместо утилизации костей животных выбросил их в мусорку. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

"Ночью 29-летний мужчина загрузил на одном из рынков в частный автомобиль кости туш разделанных животных, которые должен был вывезти на утилизацию. Однако, в нарушение санитарных норм и правил, регламентирующих сбор пищевых отходов в специально выделенных ёмкостях с крышками и с соответствующей маркировкой, он выгрузил их в мусорный контейнер", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Личность нарушителя установили и задержали. Выяснилось, что он находился на территории РФ с нарушением миграционного режима. За нарушение установленных правил миграционного учёта суд привлёк задержанного к ответственности в виде штрафа с административным выдворением. Неправильно утилизированные отходы с территории жилого комплекса вывезли.