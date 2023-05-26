Иностранцы-миссионеры арестованы в Петербурге за пытки детей, отданных им на обучение

В Санкт-Петербурге арестовали трёх иностранцев-миссионеров за истязание четырёх детей, отданных им на обучение исламу. Об этом заявили в Объединённой пресс-службе судов города.

По её данным, 24 мая по 30 тысяч рублей штрафа назначили гражданину Таджикистана Шарофиддину Рахматову, гражданину Турции Шабану Динчеру и гражданину Азербайджана Фазли Агаеву, которые занимались миссионерской деятельностью в арендованной квартире. Мужчины продвигали не зарегистрированное в России течение "Сулейманджилар". Кроме того, суд постановил выдворить всех троих за пределы РФ. Известно, что миссионеры "на почве личной неприязни" регулярно избивали и оскорбляли детей, вверенных им на религиозное обучение.

"Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав фигуранту [Рахматову] стражу по 23 июля 2023 года", — сказано в заявлении Объединённой пресс-службы судов. На тот же срок арестованы Динчер и Агаев.

Между тем Рахматов и Динчер признали вину, а Агаев "по существу предъявленного ему обвинения" высказаться отказался на основании 51-й статьи конституции.