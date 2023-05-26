"Мы предприняли шаги": Шольц пообещал защитить страны Балтии в случае военного нападения

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин защитит союзников в случае нападения на них. В этом он заверил страны Балтии на встрече с премьер-министрами Эстонии, Латвии, Литвы в Таллине.

"Мы предприняли необходимые шаги, немецкая армия сформирована таким образом, чтобы мы могли защитить Восточную Европу, потому что оборона каждого союзника необходима для безопасности всего альянса и всего ЕС", — сказал Шольц на пресс-конференции в Таллине.

Шольц заявил, что воздушное пространство, в том числе защищают немецкие истребители Eurofighter, на помощь Литве направлены 700 военнослужащих Бундесвера, а военный флот, по словам канцлера, увеличил присутствие в Балтийском море.

Немецкий канцлер прибыл в Таллин сегодня, где его уже ждали премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, Литвы — Ингрида Шимоните и Эстонии — Кая Каллас. После совместного рабочего ужина главы правительств провели пресс-конференцию.