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26 мая, 20:35

"Мы предприняли шаги": Шольц пообещал защитить страны Балтии в случае военного нападения

Шольц заверил, что Германия защитит страны Балтии в случае военного нападения

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин защитит союзников в случае нападения на них. В этом он заверил страны Балтии на встрече с премьер-министрами Эстонии, Латвии, Литвы в Таллине.

"Мы предприняли необходимые шаги, немецкая армия сформирована таким образом, чтобы мы могли защитить Восточную Европу, потому что оборона каждого союзника необходима для безопасности всего альянса и всего ЕС", — сказал Шольц на пресс-конференции в Таллине.

Шольц заявил, что воздушное пространство, в том числе защищают немецкие истребители Eurofighter, на помощь Литве направлены 700 военнослужащих Бундесвера, а военный флот, по словам канцлера, увеличил присутствие в Балтийском море.

Немецкий канцлер прибыл в Таллин сегодня, где его уже ждали премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, Литвы — Ингрида Шимоните и Эстонии — Кая Каллас. После совместного рабочего ужина главы правительств провели пресс-конференцию.

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Как ранее писал Лайф, сенатор Алексей Пушков заявил, что приём восточноевропейских стран в ЕС окончательно похоронил идею автономии Европы. По его словам, Западная Европа стала заложницей новых членов Евросоюза, попав в зависимость от Польши и стран Балтии.

Обложка ©

Flickr / Heinrich-Böll-Stiftung

Арина Родионова
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