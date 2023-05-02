Пушков: Приём восточноевропейских стран в ЕС похоронил идею автономии Европы

Приём восточноевропейских стран в ЕС окончательно похоронил идею автономии Европы. Об этом заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков.

Так российский сенатор оценил призыв президента Франции Эмманюэля Макрона к усилению "европейского суверенитета". Лидер страны заявил, что Европа должна двигаться к стратегической автономии и перестать подстраиваться под "американский ритм". Макрон считает, что европейцам необходимо "проснуться" и подумать о собственных интересах. Однако премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал высказывания французского президента, заявив, что Варшава является важным стратегическим союзником Вашингтона.

"Франции раньше надо было думать. Приём восточноевропейских стран в Евросоюз похоронил идею европейской автономии, но в Париже и других столицах старой Европы почему-то об этом вовремя не догадались", — написал Пушков в телеграм-канале.