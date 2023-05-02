Пушков: Приём восточноевропейских стран в ЕС похоронил идею автономии Европы
Приём восточноевропейских стран в ЕС окончательно похоронил идею автономии Европы. Об этом заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков.
Так российский сенатор оценил призыв президента Франции Эмманюэля Макрона к усилению "европейского суверенитета". Лидер страны заявил, что Европа должна двигаться к стратегической автономии и перестать подстраиваться под "американский ритм". Макрон считает, что европейцам необходимо "проснуться" и подумать о собственных интересах. Однако премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал высказывания французского президента, заявив, что Варшава является важным стратегическим союзником Вашингтона.
"Франции раньше надо было думать. Приём восточноевропейских стран в Евросоюз похоронил идею европейской автономии, но в Париже и других столицах старой Европы почему-то об этом вовремя не догадались", — написал Пушков в телеграм-канале.
По его словам, Западная Европа стала заложницей новых членов Евросоюза, попав в зависимость от Польши и стран Балтии. Суверенитет Франции давно уже нивелирован таким альянсом, подчеркнул сенатор. Пушков также добавил, что бывший президент Франции генерал Шарль де Голль подобную ситуацию не смог бы представить и в самом страшном кошмаре.
Ранее Пушков выразил мнение, что оппозиционер из Венесуэлы Хуан Гуайдо стал символом политического фиаско Запада в Латинской Америке.
t.me / alexey_pushkov