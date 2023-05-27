Баскетболистка упала в обморок во время речи Байдена в Белом доме

Президенту США Джо Байдену пришлось прервать выступление в Белом доме на несколько минут. Причиной послужило то, что во время его спича одна из спортсменок женской баскетбольной команды Университета штата Луизиана потеряла сознание на сцене. Трансляцию мероприятия вели новостные компании.

Баскетболистка потеряла сознание во время речи Байдена. Видео © twitter / CSPAN

Американский лидер в момент инцидента поздравлял баскетболисток с победой в чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта. На кадрах видно, что Байден был вынужден прервать речь из-за суматохи, которая произошла на сцене недалеко от него. Как оказалось, одна из баскетболисток перенервничала и упала в обморок. Пока девушку приводили в чувство, Байден наблюдал за процессом. Из зала спортсменку вывезли на кресле-коляске.

После американский лидер продолжил выступление, которое начал с информации о состоянии девушки. Он заверил всех присутствующих, что со спортсменкой всё в порядке.