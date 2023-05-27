В МИД РФ призвали Киев отказаться от вступления в НАТО и ЕС для достижения мира

Для достижения мира Украина должна отказаться от вступления в НАТО и ЕС. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Он также добавил, что подходы Москвы к урегулированию украинского конфликта неизменны: это "защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, устранение исходящих с её территории угроз безопасности России".

"Мы убеждены, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок западного вооружения. Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о её государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС", — подчеркнул Галузин в интервью ТАСС.

Также, по словам Галузина, Киев должен признать новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение. Важный элемент, считает он, — это защита прав русскоязычных граждан и нацменьшинств.

"На законодательном уровне должен быть закреплён государственный статус русского языка. Необходимо добиться соблюдения на Украине основных прав человека, в том числе права на свободу вероисповедания", — заявил Галузин.