СМИ узнали, какое предложение Украине готовы сделать в НАТО

В НАТО намерены предложить Украине продвинутый формат отношений с политической поддержкой, но об ускоренном получении страной членства в альянсе речь пока не идёт. Об этом пишет издание Euractiv.

"Члены НАТО намерены предложить Украине обновлённый формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку истерзанной войной страны и её заявки на членство, хотя любая конкретная дорожная карта для вступления всё ещё остается более отдалённой перспективой", — сказано в публикации.

Авторы статьи пишут, что Украина оставила заявку на вступление в альянс ещё восемь месяцев назад, до сих пор она остаётся без ответа. Предположительно, этот вопрос станет одним из основных на саммите в Вильнюсе в июле.