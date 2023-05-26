СМИ узнали, какое предложение Украине готовы сделать в НАТО
Euractiv: НАТО может повысить статус Украины, но о членстве пока речь не идёт
В НАТО намерены предложить Украине продвинутый формат отношений с политической поддержкой, но об ускоренном получении страной членства в альянсе речь пока не идёт. Об этом пишет издание Euractiv.
"Члены НАТО намерены предложить Украине обновлённый формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку истерзанной войной страны и её заявки на членство, хотя любая конкретная дорожная карта для вступления всё ещё остается более отдалённой перспективой", — сказано в публикации.
Авторы статьи пишут, что Украина оставила заявку на вступление в альянс ещё восемь месяцев назад, до сих пор она остаётся без ответа. Предположительно, этот вопрос станет одним из основных на саммите в Вильнюсе в июле.
Ряд дипломатов НАТО признают, что ускоренное членство Украины в альянсе невозможно, но некоторые хотят поставить Киев на путь членства. Ряд стран считает нужным дать понять, что Украина будет частью НАТО после завершения конфликта.
Ранее Лайф писал о том, что Киеву неоднократно повторяли о невозможности вступления Украины в НАТО до завершения конфликта. К примеру, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украине не попасть в альянс "в обозримом будущем".
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