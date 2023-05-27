Подполковник МВД призвал дать оружие дружинам в приграничных с Украиной регионах

Директор благотворительного учреждения "Право и порядок" подполковник запаса МВД Олег Иванников призвал разрешить оружие дружинникам, в частности в приграничных с Украиной территориях. Он указал на то, что такие группы в основном состоят из обученных людей — ветеранов МВД и других силовых ведомств.

"[Это] люди, которые по своему возрасту, по здоровью уже не могут быть задействованы в специальной военной операции, но могут ещё послужить для безопасности своего родного края. Комплектуются дружины именно из таких патриотов Отечества. Конечно, необходимо нашим законодателям принять ряд нормативных актов, которые будут позволять им использовать огнестрельное оружие", — объяснил Иванников в интервью порталу Ura.ru.

Подполковник напомнил, что сейчас нет закона, позволяющего дружинникам осуществлять серьёзное противодействие преступным группам. Он заметил, что дружины не представляют собой никакой боевой силы: они могут задержать нарушителя, распивающего на лавочке спиртное, но не противостоять настоящему противнику.

"Либо же сообщить по команде о том, что готовится прорыв, — такой возможности у них нет, потому что нет ни необходимых технических средств, ни вооружения", — подчеркнул Иванников.