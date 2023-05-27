"Картина страшная": Девочка погибла при падении квадроцикла с гаражей во Владивостоке
Шестилетняя девочка погибла при падении квадроцикла с гаражей во Владивостоке
Во Владивостоке произошла страшная трагедия: отец и двое детей вылетели на квадроцикле с высоты второго яруса гаражей на асфальт. Очевидцы сообщают, что одна из шестилетних девочек-близняшек упала прямо на голову и погибла.
Место, откуда квадроцикл вылетел вниз. Фото © t.me / Svodka 25
По словам свидетелей, отец катался с детьми на квадроцикле на втором ярусе гаражного кооператива, где нет ограждений. В какой-то момент все они сорвались на асфальт. Соседи утверждают, что одна из девочек-близняшек упала прямо на голову: место, где находилось её тело, было залито кровью. Её сестра и отец находятся в больнице.
"Оттуда послышался грохот и крик, мы смотрели из окон, сквозь деревья нельзя было разглядеть, что произошло, и мы пошли туда. Картина была просто ужасная. Перевёрнутый квадроцикл, запчасти от которого разлетелись, две девочки-близняшки и отец. Потом приехала скорая, одна из девочек была мертва", — рассказали соседи.
Как уточнили в прокуратуре Приморского края, квадроцикл вместе с мужчиной и девочками упал с высоты более пяти метров. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле ведомства.
Ранее Лайф писал, что пять человек заживо сгорели после жуткой аварии под Омском. Трагедия произошла на 96-м километре трассы Омск – Черлак. Водитель Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом.
t.me / Svodka 25