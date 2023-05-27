"Картина страшная": Девочка погибла при падении квадроцикла с гаражей во Владивостоке

Во Владивостоке произошла страшная трагедия: отец и двое детей вылетели на квадроцикле с высоты второго яруса гаражей на асфальт. Очевидцы сообщают, что одна из шестилетних девочек-близняшек упала прямо на голову и погибла.

Место, откуда квадроцикл вылетел вниз. Фото © t.me / Svodka 25

По словам свидетелей, отец катался с детьми на квадроцикле на втором ярусе гаражного кооператива, где нет ограждений. В какой-то момент все они сорвались на асфальт. Соседи утверждают, что одна из девочек-близняшек упала прямо на голову: место, где находилось её тело, было залито кровью. Её сестра и отец находятся в больнице.

"Оттуда послышался грохот и крик, мы смотрели из окон, сквозь деревья нельзя было разглядеть, что произошло, и мы пошли туда. Картина была просто ужасная. Перевёрнутый квадроцикл, запчасти от которого разлетелись, две девочки-близняшки и отец. Потом приехала скорая, одна из девочек была мертва", — рассказали соседи.

Как уточнили в прокуратуре Приморского края, квадроцикл вместе с мужчиной и девочками упал с высоты более пяти метров. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле ведомства.