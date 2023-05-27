Россиянам рассказали, что делать при травмировании родинки

Сорванную родинку нужно отнести онкологу для проведения необходимого исследования, предупредил в беседе с RT онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача клиники "Евроонко" по лечебной части Максим Астраханцев.

"Если вы случайно содрали родинку, надо оперативно обработать рану раствором антисептика и идти на приём к онкологу для гистологического анализа новообразования", — посоветовал Астраханцев.

Также, по его словам, нужно больше обращать внимание на те участки тела, где родинки больше всего натираются: на плечах, шее, запястьях и пояснице. Крупные повреждённые родинки нужно обследовать незамедлительно, так как злокачественные образования могут провоцировать меланому. Летом этот вопрос особенно актуален, когда воздействие солнечных лучей может отрицательно повлиять на злокачественные невусы.

Стоит насторожиться, если родинка на вашем теле асимметрична. Нелишним будет регулярно осматривать своё тело, чтобы вовремя обнаружить изменения, заключил доктор.