Жена Байдена произнесла пафосную речь, но публика и не подумала её поддержать
NYP: Жена Байдена оконфузилась, не получив поддержки аудитории
Супруга президента Америки Джо Байдена Джилл оконфузилась во время выступления в Институте Рейгана в Вашингтоне. Когда она произнесла пафосную речь, публика её не поддержала, передаёт издание New York Post.
Джилл Байден произнесла пафосную речь, но публика и не подумала её поддержать.
"Я посетила красные (Республиканские. — Прим. Лайфа) и синие (Демократические. — Прим. Лайфа) штаты и обнаружила, что общие ценности, которые нас объединяют, глубже, чем наши разногласия", — заявила Джилл Байден.
На этих словах она, очевидно, ожидала какой-то живой реакции аудитории, но в ответ получила только тишину. Байден намекнула, что хотела бы услышать аплодисменты, но это рассмешило зал, после чего всё-таки раздались хлопки. В связи с этим издание NYP вспомнило аналогичный случай, произошедший в 2016 году с республиканцем Джебом Бушем, который хоть и вежливо, но раздражённо попросил аудиторию поддержать его аплодисментами после многозначительной фразы, которая сама по себе не произвела на слушателей никакого эффекта.
Ранее конгрессмен-республиканец и бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что у президента США Джо Байдена когнитивные проблемы, мешающие ему исполнять свои обязанности, поэтому ему нужно серьёзно поговорить об этом с врачами и близкими.
ТАСС / Kin Cheung