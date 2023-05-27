Жена Байдена произнесла пафосную речь, но публика и не подумала её поддержать

На этих словах она, очевидно, ожидала какой-то живой реакции аудитории, но в ответ получила только тишину. Байден намекнула, что хотела бы услышать аплодисменты, но это рассмешило зал, после чего всё-таки раздались хлопки. В связи с этим издание NYP вспомнило аналогичный случай, произошедший в 2016 году с республиканцем Джебом Бушем, который хоть и вежливо, но раздражённо попросил аудиторию поддержать его аплодисментами после многозначительной фразы, которая сама по себе не произвела на слушателей никакого эффекта.