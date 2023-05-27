Украинские мошенники заставили белоруса поехать в РФ и обманули на 1 млн рублей
Украинские мошенники заставили белоруса поехать в Россию, чтобы перевести деньги на "безопасные счета". Мужчина лишился миллиона рублей, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 40-летнему Сергею из Белоруссии позвонила женщина, которая назвала себя "работником оперативной службы ФСБ" и заявила, что его обманывает банк. Остановить это можно, если перевести все сбережения на "безопасный счёт", сказала звонившая. Мужчина поверил и сразу же поехал в Москву. Сначала он продал акции на 700 тысяч рублей, а после дополнительно снял ещё 300 тысяч. Все деньги Сергей перевёл на указанный счёт.
Через некоторое время ему вновь позвонили и раскрыли все карты: никакого мошенничества с банком не было, а мужчину просто обманули. Он уехал обратно в Белоруссию. Проводится проверка.
Ранее Лайф писал, что "магические" мошенники с ТВ-шоу лишили пенсионера крупной суммы. 76-летний Валерий Михайлович хотел провести обряды для своих родных, но в итоге лишь потерял деньги.
Freepik