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27 мая, 06:45

В Китае назвали шаг России, из-за которого Киев "задрожит от страха"

Sohu: Ядерное оружие России в Белоруссии заставит Киев дрожать от страха

Появление ядерного оружия России в Белоруссии заставит Киев "дрожать от страха". Об этом говорится в статье на китайском портале Sohu.

"Если там будет размещён "Искандер-М" с ядерными бомбами, то Украина точно задрожит от страха", — пишет автор материала.

По его словам, это окажет на власти Украины сдерживающий эффект, так как Киев находится рядом с белорусской границей. Также автор статьи напомнил, что США беспрепятственно пользуются странами Европы для размещения там своих ядерных ракет.

Запад не может предпринять против шага Москвы и Минска никаких действий, за исключением критики и пустых угроз, резюмировал публицист.

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Ранее в Посольстве РФ ответили на претензии США по ядерному оружию в Белоруссии. Москва и Минск имеют право обеспечивать собственную безопасность, в том числе на фоне гибридной войны, которую против них развязал Вашингтон, заявили в дипмиссии.

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Никита Никонов
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