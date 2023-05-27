В Китае назвали шаг России, из-за которого Киев "задрожит от страха"

Появление ядерного оружия России в Белоруссии заставит Киев "дрожать от страха". Об этом говорится в статье на китайском портале Sohu.

"Если там будет размещён "Искандер-М" с ядерными бомбами, то Украина точно задрожит от страха", — пишет автор материала.

По его словам, это окажет на власти Украины сдерживающий эффект, так как Киев находится рядом с белорусской границей. Также автор статьи напомнил, что США беспрепятственно пользуются странами Европы для размещения там своих ядерных ракет.

Запад не может предпринять против шага Москвы и Минска никаких действий, за исключением критики и пустых угроз, резюмировал публицист.