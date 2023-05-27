На Ставрополье психиатр шесть лет заставлял маленького сына смотреть с ним порно

В Пятигорске 59-летний психиатр на протяжении шести лет заставлял маленького сына смотреть с ним порно. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, самый первый "киносеанс" в семье врача пятигорской психбольницы № 3 произошёл в 2017 году, когда мальчику было всего пять. Спустя несколько лет об извращениях мужчины стало известно его супруге. Она случайно увидела, как муж и их уже 11-летний сын смотрят на большом телевизоре в гостиной далеко не детские мультики.

После разборки с супругом женщина была настолько шокирована, что заявила на него в полицию. Теперь в отношении психиатра возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Ему грозит до 20 лет.