Врач-диетолог объяснил секрет мясной диеты кавказских долгожителей

Содержащиеся в красном мясе жиры вредят здоровью — к такому выводу учёные пришли уже достаточно давно. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук и доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский рассказал радио Sputnik, какой именно вид мяса наиболее опасен для организма.

Жиры — это обязательный компонент любого мяса, но они бывают разные и, соответственно, по-разному влияют на организм. Красное мясо содержит больше всего "плохих" жиров, в особенности свинина, уточнил врач.

"В современной диетологии мясо было исследовано вдоль и поперёк. В итоге самым вредным признали жирное красное мясо, в первую очередь свинину. В её составе содержится большое количество насыщенных, или "плохих", жиров. Чем их больше, тем мясо хуже, потому что они благоприятствуют развитию болезни цивилизации номер один — атеросклероза, за которым следуют инсульты, инфаркты и нарушения кровообращения. Именно от этой болезни чаще всего умирает современный человек", — рассказал Бобровский.

Впрочем, среди видов красного мяса есть исключение, которое не провоцирует риск развития атеросклероза. Его обнаружили диетологи, изучая "кавказский парадокс" — долголетие людей, которые употребляют в пищу большое количество красного мяса, а именно баранины. Как оказалось, эти люди ели мясо ягнят, а не взрослых баранов. В результате исследователи обратили внимание на то, что мясо молодых барашков больше похоже на рыбу по составу жиров: "хороших" жиров в нём больше, несмотря на то, что это красное мясо, пояснил диетолог.