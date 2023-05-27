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27 мая, 09:37

Врач-диетолог объяснил секрет мясной диеты кавказских долгожителей

Врач Бобровский: В мясе молодых барашков "хороших" жиров больше, чем "плохих"

Содержащиеся в красном мясе жиры вредят здоровью — к такому выводу учёные пришли уже достаточно давно. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук и доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский рассказал радио Sputnik, какой именно вид мяса наиболее опасен для организма.

Жиры — это обязательный компонент любого мяса, но они бывают разные и, соответственно, по-разному влияют на организм. Красное мясо содержит больше всего "плохих" жиров, в особенности свинина, уточнил врач.

"В современной диетологии мясо было исследовано вдоль и поперёк. В итоге самым вредным признали жирное красное мясо, в первую очередь свинину. В её составе содержится большое количество насыщенных, или "плохих", жиров. Чем их больше, тем мясо хуже, потому что они благоприятствуют развитию болезни цивилизации номер один — атеросклероза, за которым следуют инсульты, инфаркты и нарушения кровообращения. Именно от этой болезни чаще всего умирает современный человек", рассказал Бобровский.

Впрочем, среди видов красного мяса есть исключение, которое не провоцирует риск развития атеросклероза. Его обнаружили диетологи, изучая "кавказский парадокс" — долголетие людей, которые употребляют в пищу большое количество красного мяса, а именно баранины. Как оказалось, эти люди ели мясо ягнят, а не взрослых баранов. В результате исследователи обратили внимание на то, что мясо молодых барашков больше похоже на рыбу по составу жиров: "хороших" жиров в нём больше, несмотря на то, что это красное мясо, пояснил диетолог.

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Если вы очень любите красное мясо и не готовы отказаться от него в своём рационе полностью, не расстраивайтесь — у него есть и полезные качества. Врач-невролог ранее рассказывала Лайфу, как жирная рыба и красное мясо способствуют улучшению работы головного мозга.

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Юрий Лысенко
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