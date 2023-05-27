МИД РФ предупредил о рисках для россиян, желающих посетить Молдавию

Россияне должны помнить о возможных рисках при совершении поездок в Молдавию, так как участились случаи многочасового досмотра наших сограждан, после чего им всё равно отказывают во въезде. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Участились случаи дискриминационного отношения молдавских властей к россиянам, въезжающим в Республику Молдова. По прилёте в аэропорт Кишинёва обладатели российских паспортов часто подвергаются унизительной многочасовой процедуре дополнительного досмотра, после чего им, как правило, отказывают во въезде в страну под надуманными предлогами", — пояснил он.

МИД России настоятельно рекомендует россиянам учитывать подобные моменты при планировании поездок в республику. Галузин добавил, что Москва постоянно обращает внимание Кишинёва на дискриминацию русскоязычного населения и требует соблюдать международное право в этом вопросе.