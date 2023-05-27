На юго-востоке Москвы в реке обнаружили тело мужчины
В районе Братеево на юго-востоке столицы в Москве-реке обнаружили тело мужчины, сообщили в городской прокуратуре. Причина его смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.
"Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по её результатам процессуального решения", — говорится в опубликованном сообщении.
Лайф писал об обнаружении в Москве тела известного советского писателя-сатирика Виктора Коняхина. Оно пролежало четыре дня в его квартире, причину смерти установит экспертиза.
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