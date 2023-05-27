На юго-востоке Москвы в реке обнаружили тело мужчины

В районе Братеево на юго-востоке столицы в Москве-реке обнаружили тело мужчины, сообщили в городской прокуратуре. Причина его смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Обнаруженное в Москве-реке тело. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

"Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по её результатам процессуального решения", — говорится в опубликованном сообщении.

Обнаруженное в Москве-реке тело. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ