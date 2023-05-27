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27 мая, 10:50

На юго-востоке Москвы в реке обнаружили тело мужчины

В районе Братеево на юго-востоке столицы в Москве-реке обнаружили тело мужчины, сообщили в городской прокуратуре. Причина его смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Обнаруженное в Москве-реке тело. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Обнаруженное в Москве-реке тело. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

"Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по её результатам процессуального решения", — говорится в опубликованном сообщении.

Обнаруженное в Москве-реке тело. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Под Саратовом нашли тело учителя, которого обвиняли в развращении учеников

Под Саратовом нашли тело учителя, которого обвиняли в развращении учеников

Лайф писал об обнаружении в Москве тела известного советского писателя-сатирика Виктора Коняхина. Оно пролежало четыре дня в его квартире, причину смерти установит экспертиза.

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Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Матвей Константинов
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