Тело известного писателя пролежало четыре дня в московской квартире

Тело советского писателя-сатирика Виктора Коняхина найдено в его квартире в Таганском районе Москвы, сообщает Regnum.

По информации издания, 24 мая в полицию обратились жильцы одного из домов в Большом Рогожском переулке, которые почувствовали неприятный запах из соседней квартиры. Когда дверь вскрыли, то внутри обнаружили тело 81-летнего писателя без признаков жизни. Оно пролежало там около четырёх суток. Причину смерти Коняхина установит судебно-медицинская экспертиза.

Виктор Иванович Коняхин родился 18 февраля 1942 года в Макеевке. Он был членом Союза литераторов, а также входил в профком литераторов при издательстве "Советский писатель". Коняхин также работал редактором в таких газетах, как "Остряк" и "Московский крокодил", за свою карьеру автор выпустил более 20 книг, в том числе для детей.