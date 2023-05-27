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27 мая, 11:10

Представлен к награде лётчик, посадивший подбитый Су-25 после попадания из ПЗРК

Российский лётчик выполнил боевую задачу, но был подбит из украинского переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), однако он не растерялся и смог посадить повреждённый Су-25. За это пилот представлен к награде, сообщили в Минобороны РФ.

"23 мая 2023 года при возвращении после успешного выполнения боевой задачи штурмовик Су-25 ВКС России под управлением командира звена авиационной эскадрильи Су-25 был атакован ПЗРК противника", — уточнили в ведомстве.

Военнослужащий стабилизировал подбитую машину и смог дотянуть до ближайшего аэродрома. Теперь он представлен к ордену Мужества за отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, добавили в Минобороны.

Отбивший атаку украинских катеров экипаж "Ивана Хурса" представлен к наградам

Отбивший атаку украинских катеров экипаж "Ивана Хурса" представлен к наградам

Ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу наградил орденом Мужества лётчиков Су-27, перехвативших беспилотник США у Крыма.

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ТАСС / Станислав Красильников

Татьяна Миссуми
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