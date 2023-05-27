"Мальчик потерялся": В Крыму напомнили советнику Зеленского о невыполненном обещании приехать в Ялту

Несмотря на обещания, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк так и не приехал в Ялту. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Он напомнил, что 27 ноября Подоляк дал обещание украинским СМИ, что через полгода поедет в Ялту и расскажет, что происходит в Крыму. Сегодня прошло ровно шесть месяцев, а его всё нет.

"С утра хожу, ищу его по Ялте. Море, солнце, пальмы — есть, а Подоляка как не было, так и нет. Одним словом, мальчик, видимо, где-то потерялся в пути", — приводит РИА "Новости" слова Крючкова.

Это лишь в очередной раз подтверждает, что украинские политики храбрятся и сыпят бравадами лишь в эфире своих или западных СМИ, подчеркнул он.

"Всем этим диванным героям заказан лишь один путь в Крым — в наручниках и автозаке в одну из подготовленных тюремных камер или палат в психиатрической больнице", — добавил российский политик.