Вучич подал в отставку с поста лидера правящей партии Сербии
Обложка © ТАСС / AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич покидает пост главы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и предложил на эту должность вместо себя министра обороны Милоша Вучевича. Об этом сообщает агентство Tanjug.
"Что я могу сказать о нашем Милоше, не буду зачитывать, где и когда рождён, знаю, что он с самого начала с нами, лучше всего знает, что такое партия, знаю, насколько любит СПП, знаю его отца, который был одним из лучших адвокатов в Нови-Саде... знаю, из какой он хорошей семьи", — сказал Вучич однопартийцам на съезде в Крагуеваце.
Ранее Вучич выступил с обращением к НАТО из-за нового обострения в Косове. По его словам, альянс должен в срочном порядке принять меры для прекращения насильственных акций в отношении сербов.