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27 мая, 11:27

Вучич подал в отставку с поста лидера правящей партии Сербии

<p>Обложка © ТАСС / AP Photo / Darko Vojinovic</p>

Обложка © ТАСС / AP Photo / Darko Vojinovic

Президент Сербии Александр Вучич покидает пост главы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и предложил на эту должность вместо себя министра обороны Милоша Вучевича. Об этом сообщает агентство Tanjug.

"Что я могу сказать о нашем Милоше, не буду зачитывать, где и когда рождён, знаю, что он с самого начала с нами, лучше всего знает, что такое партия, знаю, насколько любит СПП, знаю его отца, который был одним из лучших адвокатов в Нови-Саде... знаю, из какой он хорошей семьи", сказал Вучич однопартийцам на съезде в Крагуеваце.

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Ранее Вучич выступил с обращением к НАТО из-за нового обострения в Косове. По его словам, альянс должен в срочном порядке принять меры для прекращения насильственных акций в отношении сербов.

Татьяна Миссуми
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