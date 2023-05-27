Вучич подал в отставку с поста лидера правящей партии Сербии

"Что я могу сказать о нашем Милоше, не буду зачитывать, где и когда рождён, знаю, что он с самого начала с нами, лучше всего знает, что такое партия, знаю, насколько любит СПП, знаю его отца, который был одним из лучших адвокатов в Нови-Саде... знаю, из какой он хорошей семьи", — сказал Вучич однопартийцам на съезде в Крагуеваце.